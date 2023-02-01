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المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

منذ 28 ثانية
البنك المركزي الأمريكي

البنك المركزي الأمريكي

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رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية،الأربعاء، لكنه واصل التعهد “بالزيادات المستمرة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان “التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا”.

من جانبه قال رئيس المركزي الأمريكي باول إن الاقتصاد تباطأ بشدة العام الماضي، وأن إنفاق المستهلكين تراجع على ما يبدو ونشاط الإسكان مستمر في الضعف.

وأشار باول إلى أن سوق العمل تعاني شحا شديدا و الطلب على العمالة فاق العرض بشدة.

وتابع:” مستوى التضخم فوق المعدل المستهدف”.

وأضاف باول: “لم نصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم”.

    المصدر :
  • رويترز

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