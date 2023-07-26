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المركزي الأميركي يرفع أسعار الفائدة.. ويترك الباب مفتوحًا لزيادة أخرى

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2023 9:17 مساءً
البنك المركزي الأمريكي

البنك المركزي الأمريكي

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رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عامًا، وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.

وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحًا لزيادة أخرى.

وقال البيان: “لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية” مستخدمًا لغة لم تتغير كثيرًا عن المستخدمة في بيان يونيو/ حزيران، وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.

 

    المصدر :
  • رويترز

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