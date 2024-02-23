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المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو للعام المقبل

منذ 54 دقيقة
تقلبات في اقتصاد منطقة اليورو

تقلبات في اقتصاد منطقة اليورو

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توقع المركزي الأوروبي، ارتفاع التضخم في منطقة اليورو للعام المقبل.

وأظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة ارتفاع توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل واستقرارها لمدة ثلاث سنوات، مما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة.

وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي ويسجل الآن أقل بقليل من ثلاثة بالمئة، لكن المركزي الأوروبي قال إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند اثنين بالمئة على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.

وقال المركزي الأوروبي، استنادا إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة ارتفع إلى 3.3 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع 3.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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