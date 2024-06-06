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المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات

منذ 20 دقيقة
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

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قرر البنك المركزي الأوروبي (الخميس 6-6-2024) خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في خمس سنوات، لكنه لم يعط أي تلميحات بشأن خطوته التالية نظرا لتزايد حالة الغموض الذي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي.

وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة.

وينظر إلى قرار اليوم الخميس على أنه بداية لدورة التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار أشهر قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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