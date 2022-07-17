المركزي الأوكراني باع بأكثر من 12 مليار دولار من احتياطيات الذهب

قالت نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني اليوم الأحد إن البنك باع بما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وقالت كاترينا روزكوفا نائبة محافظ البنك المركزي للتلفزيون الرسمي “نبيع (هذا الذهب) حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الأساسية للبلاد”. وأضافت أنه لم يتم بيع الذهب لدعم عملة أوكرانيا الهريفنيا.

وعاد الذهب للعب دوره القديم كملاذ آمن في أوقات الحروب والأزمات، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار كل شيء من النفط والغاز إلى القمح والمعادن، وأثار مخاوف من التضخم وهدد النمو العالمي.

هذا الوضع جعل مستثمري التجزئة في كل مكان من فيينا وسنغافورة إلى نيويورك، يتهافتون على الذهب الآمن، الذي ارتفع إلى 2070.44 دولار للأوقية، بالقرب من الرقم القياسي الذي تم الوصول إليه خلال الوباء، وفق ما نشرته “بلومبرغ”.

تحول الارتفاع بنسبة 10٪ تقريبًا في أسعار الذهب منذ بداية العام إلى نعمة لتجار السبائك مثل رودولف برينر، مؤسس Philoro Edelmetalle GmbH، الذي تستقبل متاجره الآن صفوفًا طويلة من المشترين، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر مع عدم ظهور أي بوادر للتراجع.