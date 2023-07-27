المركزي التركي: التشديد النقدي سيستمر تدريجيا

قالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، الخميس، إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن التضخم سيرتفع على المدى القصير وسيظهر تأثير الإجراءات عليه في الربع الثاني من عام 2024.

كما قالت أركان إن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 إلى 58 بالمئة من 22.3 بالمئة في تقريره السابق، ورفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33 بالمئة من 8.8 بالمئة.

وأضافت أركان في أول مؤتمر صحفي لها إن توقعات التضخم للبنك لنهاية عام 2025 تبلغ 15 بالمئة.

وتعتبر حفيظة غاية أركان أول مرأة تشغل منصب رئيسة للبنك المركزي التركي.

وشغلت أركان في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك فيرست ريبابليك والمديرة العامة في غولدمان ساكس، وستتولى زمام الأمور بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 مايو/أيار وبعد أقل من أسبوع من إشارة الرئيس إلى أن البلاد ستبتعد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وستكون أركان خامس من يتولى رئاسة البنك المركزي في أربع سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارا تاريخيا للعملة في عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروة 24 عاما عندما تجاوز 85% العام الماضي.