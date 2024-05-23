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المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 50%

منذ ساعة واحدة
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 أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة عند 50 بالمئة بما يتوافق مع التوقعات مشيرا إلى استمرار ميله إلى الحذر من مخاطر التضخم رغم بعض التحسن مما يمهد الطريق لفترة قد تمتد لأشهر دون تحول في اتجاه السياسة.

ورفع البنك سعر الفائدة في مارس آذار بواقع 500 نقطة أساس مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم، ثم أبقى عليه في أبريل نيسان لكنه تعهد مجددا هذا الشهر بتشديد السياسة النقدية في حال وجود “تدهور كبير ومستمر” في التوقعات.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 69.8 بالمئة في أبريل نيسان.

وتوقع محافظ البنك المركزي فاتح قره خان في وقت سابق من الشهر الجاري أن يبلغ التضخم ذروته في مايو أيار عند مستوى يتراوح بين 75 إلى 76 بالمئة، قبل أن يبدأ في التراجع مع تباطؤ الطلب المحلي.

وذكر البنك أن التضخم الشهري “تباطأ على نحو محدود في أبريل‭ ‬ (نيسان)”، مضيفا أن المؤشرات الأحدث تشير إلى تباطؤ الطلب منذ الربع الأول.

وأكد على مواصلة سياسة التشديد النقدي “حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري”.

    المصدر :
  • رويترز

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