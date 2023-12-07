"مليار دولار" انخفاض في صافي احتياطيات النقد الأجنبي للمركزي التركي

أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر كانون الأول بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2020 في الأسبوع السابق.

ومنذ أوائل يونيو حزيران، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، بدأت الاحتياطيات في التعافي بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة قدرها 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.

وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته رويترز اليوم الخميس 28.8209 ليرة للدولار.

وفي أوائل شهر مارس آذار من عام 2020، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار.

وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي كما توقع هؤلاء المصرفيون انخفاضا بقيمة مليار دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي.