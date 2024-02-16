المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، في أول اجتماع في 2024.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، في اجتماعه اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء.

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: “قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) في 16 فبراير 2024 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا”.

وأرجع المركزي الروسي قراره لاستمرار الضغوط التضخمية المرتفعة نوعا ما، رغم انحسارها في الوقت الراهن مقارنة بالخريف الماضي.

وقال: “لا يزال الطلب المحلي يفوق بشكل كبير قدرات زيادة إنتاج السلع والخدمات، لذلك من السابق لأوانه خفض سعر الفائدة. سيواصل بنك روسيا العمل على تعزيز تباطؤ التضخم”.

وأبقى البنك المركزي الروسي على توقعاته للتضخم في روسيا للعام 2024 عند 4% – 4.5%، كما توقع أن يتراوح متوسط ​​سعر الفائدة الرئيسي بين 13.50% و15.5% للعام المذكور.

وعقب صدور القرار لم يتغير سعر صرف العملة الروسية بنحو ملحوظ في بورصة موسكو، حيث جرى تداول الدولار عند 92.5 روبل، واليورو عند 99.54 روبل، واليوان الصيني عند 12.74 روبل.

ومنذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم.

وزاد سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.

وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.