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المركزي الروسي يرفع الفائدة 350 نقطة أساس

منذ 6 دقائق
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي

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رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة، الثلاثاء، في تحرك طارئ يهدف لمحاولة وقف انخفاض الروبل لما دون المئة مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين على العلن لتشديد السياسة النقدية.

وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشأن الفائدة بعدما نزل الروبل عن عتبة المئة مقابل الدولار أمس الاثنين بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا ومع زيادة الإنفاق العسكري.

وانتقد مكسيم أوريشكين المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين البنك المركزي أمس الاثنين وأرجع سبب انخفاض الروبل إلى ما وصفه بسياسة البنك للتيسير النقدي.

وبعد ساعات من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 102 مقابل الدولار وأعلن البنك المركزي عن الاجتماع الطارئ.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء “تتصاعد الضغوط التضخمية… ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار”.

وأضاف “تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع”.

    المصدر :
  • رويترز

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