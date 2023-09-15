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المركزي الروسي يعلن رفع نسبة الفائدة الرئيسية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2023 6:54 مساءً
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي

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رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة، اليوم الجمعة، ليزيد بذلك تكلفة الاقتراض بشكل كبير لثالث اجتماع على التوالي بهدف التعامل مع ضعف الروبل وضغوط ملحة أخرى متعلقة بالتضخم.

وقبل شهر رفع البنك سعر الفائدة في اجتماع طارئ 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة بعدما تجاوز الدولار عتبة المئة روبل واستجابة لمطالبة علنية من الكرملين لتشديد السياسة النقدية.

وذكر البنك اليوم الجمعة في نبرة تميل للتشديد أنه سيدرس رفع سعر الفائدة مجددا في الاجتماعات المقبلة وقال إن المخاطر المتعلقة بالتضخم تظل جسيمة.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي في مؤتمر صحفي “رفعنا سعر الفائدة بسبب ظهور مخاطر التضخم وسنبقيها عند مستويات مرتفعة لمدة طويلة جدا حتى نقتنع بالطبيعة المستدامة لتباطؤ التضخم”.

وذكر البنك في بيان “تبلورت مخاطر كبيرة مواتية للتضخم، وبالتحديد تجاوز وتيرة نمو الطلب المحلي للقدرة على التوسع في الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف”.

ويتماشى قرار رفع سعر الفائدة مع نتائج استطلاع أجرته رويترز.

وقالت نابيولينا إن كبح التضخم عند نسبة أربعة بالمئة التي يستهدفها البنك بحلول نهاية 2024 سيتطلب سلوك مسار رفع سعر الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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