المركزي المصري: نمو المعروض النقدي 25 بالمئة على أساس سنوي في أبريل

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري اليوم الخميس نمو المعروض النقدي (ن2) 25.13 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.

وبلغ المعروض النقدي 10.097 تريليون جنيه مصري (213.92 مليار دولار) ارتفاعا من 8.069 تريليون جنيه مصري (170.95 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.

وترى لجنة السياسة النقدية، أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.