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المركزي المصري: نمو المعروض النقدي27% في مايو

منذ ساعة واحدة
البنك المصري المركزي

البنك المصري المركزي

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أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 27.166 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.

وبلغ المعروض النقدي 10.352 تريليون جنيه مصري (215.76 مليار دولار) ارتفاعا من 8.140 تريليون جنيه (169.58 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسحب البنك المركزي 1.073 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر في أول عطاء له بعد إجازة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء عبر آلية الودائع المربوطة، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، والتي اطلعت عليها “العربية Business”.

وقدم 32 بنكا عطاءات خلال المزايدة الأخيرة بسعر عائد ثابت 27.75%، بقيمة إجمالية 1.073 تريليون جنيه.

ويترقب القطاع المصرفي قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها في آخر اجتماع له عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

(الدولار = 47.9800 جنيه مصري)

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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