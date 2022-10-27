المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس

قال البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وأضاف البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.

فاقمت الحرب في أوكرانيا متاعب مصر الاقتصادية، إذ رفعت تكاليف القمح والنفط على الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد، كما سددت ضربة لقطاع السياحة، وهو من أهم موارد النقد الأجنبي، لأن روسيا وأوكرانيا أكبر أسواقها.

وقال البنك في بيانه اليوم إن الصراع كان له تداعيات اقتصادية وخيمة وبالتالي جعل مصر تواجه نزوح تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال.

وقال المحلل الاقتصادي هاني جنينة “إنها خطوة استباقية استعدادا لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف “أعتقد أن من الأسباب الرئيسية أيضا منع الانفلات في سعر الصرف… أتوقع أن تعاود البنوك المصرية اليوم أو غدا طرح شهادات ادخار بفائدة 18 بالمئة مجددا، أو ربما بفائدة أعلى”.

وأصدر البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم شهادة لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة.

على صعيد منفصل، قال البنك إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس آذار بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر كانون الأول.

تسببت التوجيهات في اختناقات بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت بيانات من جهاز الإحصاء في البلاد بانخفاض بنسبة 57 بالمئة في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.