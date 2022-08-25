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المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب النقدي

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

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رفع البنك المركزي المصري (الخميس 25-8-2022) الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يُسمح للعملاء بسحبه من حساباتهم المصرفية وأزال القيود المفروضة على المبلغ الذي يمكنهم إيداعه.

وأعلن محافظ البنك المعين حديثا حسن عبد الله في منشور أنه سيُسمح الآن بسحب ما يصل إلى 150 ألف جنيه (7800 دولار) ارتفاعا من 50 ألفا وفق القاعدة التي كان معمولا بها منذ أبريل نيسان 2020.

وكان البنك المركزي قد فرض قيود السحب والإيداع في 2020 في إطار خطة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا. لكن مصرفيين يقولون إن هذه القيود ساعدت في تضييق الخناق على السوق السوداء في العملة الأجنبية من خلال تقليل كمية السيولة المتاحة.

وكان الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو قوية في الشهور الأولى من العام المالي الماضي مع تعافيه من أزمة كورونا، قبل أن يتأثر سلبا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات القياسية في النفط والسلع الغذائية الرئيسية.

وخفضت مصر توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري (2022-2023) إلى 5.5 بالمئة، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7 بالمئة المتوقَعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتجري مصر مباحثات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق جديد من أجل دعم اقتصادها في مواجهة ارتفاع الأسعار وشح العملات الأجنبية وانخفاض الجنيه أمام الدولار.

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