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المركز الكندي للأمن السيبراني يحذر من "خطر الهجمات الروسية"

20 - يناير - 2022
اختراق سيبراني عالي المستوى لوزارة الخزانة الأمريكية

اختراق سيبراني - تعبيرية

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دعا المركز الكندي للأمن السيبراني الأجهزة الأمنية في البلاد للاستعداد لهجمات سيبرانية من جانب “القوى المدعومة من قبل السلطات الروسية”.

وحث المركز الجهات الكندية المعنية لتشديد إجراءات الحماية من التهديدات السيبرانية، وخاصة الشبكات الخاصة بالبنية التحتية الأساسية.

وأكد المركز أنه “على علم بالأنشطة السيبرانية العدائية الأجنبية… التي تستهدف إدارات الشبكات التي تضمن عمل البنية التحتية الحيوية”، مدعيا بتورط جهات روسية في تلك الأنشطة.

وكانت السلطات الروسية قد نفت مرارا وجود أي صلة لها بالجماعات الواقفة وراء الهجمات السيبرانية على الشركات وأجهزة السلطة الأجنبية، بما فيها في الولايات المتحدة وكندا.

وفي الفترة الأخيرة ألقى جهاز الأمن الفدرالي القبض على عدد من عناصر جماعة REvil للهاكرز، التي يعتقد بوقوفها وراء العديد من الهجمات السيبرانية الواسعة النطاق بهدف الابتزاز.

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