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المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: الإعصار جوليا وصل إلى اليابسة

منذ 21 دقيقة
اعصار

اعصار

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قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الأحد إن الإعصار جوليا وصل إلى اليابسة بالقرب من لاجونا دي بيرلا في نيكاراجوا.

ويمر الإعصار على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال ‭‬ و‭‬‬الشمال الشرقي من بلوفيلدز بنيكاراجوا، محملا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومترا في الساعة.

وتحولت العاصفة المدارية جوليا إلى إعصار السبت عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراجوا.

وذكر المركز أنه “من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك “والمتوقعة حتى الاثنين بالتوقيت المحلي”.

وأشار إلى أنه بعد وصول الإعصار جوليا إلى اليابسة في نيكاراجوا، من المتوقع أن يضعف تدريجيا أثناء عبوره البلاد، قبل التحرك شمالا على طول سواحل المحيط الهادي في هندوراس والسلفادور وجواتيمالا يومي الأحد والاثنين، وأوضح أن العاصفة قد تتسبب في حدوث سيول في جنوب المكسيك خلال الأيام المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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