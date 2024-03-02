المركز الوطني للنخيل والتمور: ارتفاع صادرات السعودية من التمور إلى 14%

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية، عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% لتصل قيمة صادرات التمور 1.462 مليار ريال، مقارنة ب 1.280 مليار ريال خلال العام 2022م.

وبنهاية العام الماضي 2023م، بلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة، فيما حققت صادرات التمور ومشتقاتها ارتفاعاً بنسبة 152.5% منذ عام 2016 لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية العام 2023م، مقارنة بقيمة 579 مليون ريال خلال العام 2016م، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3%.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران: تأتي هذه الأرقام بفضل من الله عز وجل ثم دعم القيادة و بتظافر الجهود بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في دعم الأنشطة التسويقية في الدول المستهدفة من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية وبعثات الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص تحت إستراتيجية مشتركة وذلك تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.

وأكد أن العمل مستمر في تعزيز وجود التمور السعودية في دول العالم حيث حققت صادرات التمور السعودية ارتفاعاً مشهوداً في العديد من الدول وعلى سبيل المثال لا الحصر، جمهورية الصين الشعبية سجلت صادرات التمور إليها ارتفاعاً بنسبة 121% خلال العام الماضي 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية فرنسا 16%.

وبين أن تصدير التمور إلى جمهورية سنغافورة، حقق ارتفاعًا في القيمة قدره 86% خلال عام 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية كوريا الجنوبية حققت ارتفاعًا من حيث القيمة بلغ 24%.

وبحسب الدكتور النويران فإن المركز الوطني للنخيل والتمور يسعى من خلال إستراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية وأن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.