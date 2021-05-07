المسؤولون البريطانيون قد يصدرون تحذيراً من سلالة هندية من كورونا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة “الغارديان”، اليوم، أنّ المسؤولين البريطانيين قد يعلنون إحدى سلالات فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند “سلالة متحورة تدعو للقلق” وسط دلائل على أنها تنتشر بمعدل أسرع من السلالة الأصلية للفيروس.

وقالت “بي.بي.سي” إنّ علماء وأطباء أوصوا بإعلان أنّ سلالة (بي.1.617.2)، وهي إحدى السلالات المتحورة التي تم رصدها أول مرة في الهند، “سلالة متحورة تدعو للقلق” إذ يبدو أنها تنتشر في بريطانيا بوتيرة أسرع من بقية السلالات.

وأضافت، نقلاً عن مصدر، أنّه على الرغم من أن هذه السلالة تبدو معدية بنفس قدر سلالة كِنت المتحورة التي كانت وراء معظم حالات الإصابة خلال الموجة الثانية من الجائحة في بريطانيا، فإنه لا توجد أدلة على أنها مقاومة للقاحات المتوفرة حالياً.

وتشمل السلالات الأخرى التي تدعو للقلق سلالات رُصدت أول مرة في مقاطعة كِنت بجنوب شرق إنكلترا وكذلك في جنوب أفريقيا والبرازيل، وذلك بحسب “رويترز”.