الثلاثاء 16 محرم 1443 ﻫ - 24 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستشارة الألمانية وأمير قطر يبحثان هاتفيا آخر التطورات في أفغانستان

منذ 30 دقيقة

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأمير قطر تميم بن حمد آل ثان

A A A
طباعة المقال

أجرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بحثا خلاله آخر التطورات التي تمر بها أفغانستان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم، من أنغيلا ميركل”، حيث “أعربت المستشارة الألمانية في بداية الاتصال عن شكرها للأمير وتقديرها لدور دولة قطر في أفغانستان”.

وبحسب “قنا”، فإن الجانبين “تطرقا إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات التي تمر بها أفغانستان”، إذ “أكدا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الحوار من أجل إنجاح التسوية السياسية الشاملة التي تحقق كافة تطلعات الشعب الأفغاني”.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وفق “قنا”.

    المزيد من أخبار العالم

    حسين حبري
    وفاة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في سجنه بالسنغال
    مصر
    الحكومة المصرية تتحرك قانونياً ضد الممتنعين عن لقاح كورونا
    البيت الأبيض: إجلاء أكثر من 21 ألف شخص من كابل خلال 24 ساعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    التين يحتوي على مضادات للفطريات والأكسدة
    4 فوائد للتين لا غنى عنها
    الدولار
    بعد الاستقرار.. ارتفاع دولار السوق السوداء مجدداً
    وزير التربية طارق المجذوب
    العودة إلى المدارس في أيلول؟