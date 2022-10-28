المستشار الألماني إلى العاصمة الصينية مطلع الشهر المقبل

قالت وزارة الخارجية الصينية (الجمعة 28-10-2022) إن المستشار الألماني أولاف شولتس يزور الصين في الرابع من نوفمبر لتصبح أول زيارة لزعيم من الاتحاد الأوروبي للصين منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن شولتس يزور الصين بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.

وتأتي زيارة شولتس في غمرة مخاوف غربية بشأن ممارسات الصين التجارية وسجلها في حقوق الإنسان وأيضا في ظل القلق من اعتماد ألمانيا المتزايد على بكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا في السنوات الست الماضية، مع تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 245 مليار يورو (244 مليار دولار) في عام 2021.

على صعيد آخر، اعتبر لارئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي ينتمي لجناح من الديمقراطيين الاشتراكيين، أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في “قطيعة تاريخية” في علاقات بلاده مع موسكو، وإن الحرب حطمت حلم الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف “بوطن أوروبي مشترك”.

وقال شتاينماير في نص معد سلفا لخطاب وطني “عندما ننظر إلى روسيا اليوم، لا مجال للأحلام القديمة… بلداننا تقف ضد بعضها البعض اليوم”.

وأضاف “لقد أدخلتنا في ألمانيا أيضا في مرحلة مختلفة، في حالة من انعدام الأمن اعتقدنا أننا تغلبنا عليها: زمن يسوده الحرب والعنف والهروب بسبب مخاوف من انتشار الحرب في أوروبا كالنار في الهشيم”.