المستشار الألماني: لن ترفع العقوبات عن موسكو قبل اتفاق سلام مع كييف

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا لن تُرفع قبل أن تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع كييف، مضيفا أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر السلام الذي تريده.

وفي مقابلة مع قناة (زد.تي.إف) التلفزيونية العامة، قال شولتس إن بوتين أساء التقدير إذا كان قد توقع أنه قد يكون قادرا على كسب أراض من أوكرانيا، وإعلان إنهاء الأعمال القتالية، ثم ترفع الدول الغربية العقوبات بعد ذلك.

وقال “لم يفكر مليا في عمليته في أوكرانيا… لم يكن يعتقد أن أوكرانيا ستقاوم هكذا. لم يكن يعتقد أننا سنؤيدهم للصمود لهذه الفترة… لن نسحب العقوبات ما لم يتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، ولن يحصل على هذا بسلام مفروض”.

وأضاف أنه ليس لديه أي خطط لزيارة كييف بعد أن أُلغيت زيارة كانت مقررة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير بسبب اعتراضات أوكرانيا.

من جهة اخرى قالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن استخدام برنامج روسيا المقترح لدفع ثمن الغاز من خلال تمكين روسيا من تحويل المدفوعات إلى الروبل سينتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وقالت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “الدفع بالروبل من خلال آلية التحويل التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب ثان مخصص لذلك في جازبروم بنك انتهاك للعقوبات ولا يمكن قبوله”.