المستشار الألماني: انتهاك روسيا للقانون الدولي في أوكرانيا قد يتكرّر في دول أخرى

اعتبر المستشار الألماني “أولاف شولتس” أنه لا يمكن لأحد أن يفترض أنّ روسيا لن تهاجم دولًا أخرى بالنظر إلى انتهاكها القانون الدولي في أوكرانيا، مؤكّدًا أنّ ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

كلام شولتس جاء خلال حديث صحافي إلى جانب رئيستي وزراء السويد وفنلندا، حيث لفت الى أن الغزو الروسي لأوكرانيا انتهك نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وأجبر أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

وانضمت المسؤولتان الأوروبيتان إلى اجتماع للحكومة الألمانية يستمر يومين في شلوس ميزبيرج شمالي برلين لمناقشة الوضع الأمني ​​في أوروبا.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، تفكر فنلندا والسويد في التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي،الأمر الذي من شأنه أن يمثل تحولًا رئيسيا في سياسة منطقة الشمال الأوروبي.

وقال شولتس: “لا أحد يستطيع أن يفترض أن الرئيس الروسي وحكومته لن ينتهكا في مناسبات أخرى القانون الدولي بالعنف”.

وفي مقابلة منفصلة مع مجلة شتيرن، نُقل عن شولتس قوله إن سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعمارية وإن الرئيس الروسي يعتبر الدول المجاورة ساحة خلفية لروسيا، معتبرًا أنه “يريد توسيع أراضيه بالعنف، ويحاول يائسا إعادة ترسيخ الأهمية القديمة لروسيا في عالم قد تغير”.

في السياق عينه، رأى أنّ بوتين يريد الاستيلاء على جزء من شرق وجنوب أوكرانيا، وإنشاء خط اتصال جديد هناك من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، مضيفًا: “لن يكون هذا حلا مستداما. يجب أن يعقد بوتين اتفاقا مع أوكرانيا”.

واشارت مارين إن فنلندا لديها قدرات دفاعية يمكن الاعتماد عليها وإرادة قوية للدفاع عن نفسها.