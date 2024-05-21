المستشار الألماني شولتس يقدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني

قال المكتب الصحفي للحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إن المستشار الألماني أولاف شولتس قدم تعازيه لإيران بعد وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وبحسب بيان مقتضب، كتب شولتس في رسالة إلى نائب الرئيس الإيراني “تعازينا لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وعائلات القتلى في الحادث”.

من جهة أخرى، حددت السلطات الإيرانية الـ28 من الشهر المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، في أعقاب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي مع مسؤولين آخرين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غربي البلاد الأحد السابق، وأعلنت الحداد 5 أيام.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية من بينها التلفزيون الرسمي أمس الاثنين بأن الموافقة على موعد الانتخابات جاء خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان”، مشيرة إلى أنه “بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد”.

ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أمس، أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.

وأعلنت إيران أمس، الحداد 5 أيام على رئيسها إبراهيم رئيسي، في حين عين مجلس الوزراء الإيراني علي باقري نائب وزير الخارجية، قائما بأعمال الوزارة، وذلك بعد وفاة الوزير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة.