المستشار الألماني: لم يعد النظام النقدي هشاً كما كان قبل الأزمة المالية

سعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة جراء انهيار بنك سيليكون فالي والمشاكل في بنك كريدي سويس قائلا إن النظام المصرفي يتمتع بمرونة أكبر وإن الاقتصاد أقوى مما كان عليه في المرة السابقة وهو ما يضمن سلامة المدخرات.

وقال شولتس لصحيفة هاندلسبلات اليومية الألمانية “لا أرى أي خطورة… لم يعد النظام النقدي هشا كما كان قبل الأزمة المالية”، وذلك في إشارة إلى أزمة 2008 التي شهدت انهيار بنك ليمان براذرز.

تأتي تصريحاته بعد أن اقترض بنك كريدي سويس ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن شولتس قوله “ودائع المدخرين الألمان آمنة. ليس فقط بسبب المرونة الأكبر للنظام المصرفي واللوائح الأكثر صرامة، ولكن أيضا بسبب قوتنا الاقتصادية.

“ونرى أنه في الولايات المتحدة.. في بريطانيا العظمى.. ومؤخرا في سويسرا، يتصرف المسؤولون بسرعة وحسم”.