الأثنين 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستشار الألماني: مستعدون للاستثمار في قطاع الغاز والمعادن بنيجيريا

منذ ساعة واحدة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

A A A
طباعة المقال

قال المستشار الألماني أولاف شولتس (الأحد 29-2023) إن بلاده مستعدة للاستثمار في الغاز والمعادن الحرجة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وذلك في مستهل زيارة لدولتين في جنوب الصحراء.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها شولتس إلى المنطقة خلال عامين، وتأتي في الوقت الذي تسلط فيه الصراعات في أماكن أخرى الضوء على الأهمية المتزايدة لمنطقة غنية بالطاقة لم يكن لبرلين تعاملا يذكر معها.

وقال شولتس للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في العاصمة أبوجا “هناك استعداد للاستثمار، خاصة في المعادن الحرجة”.

وفيما يتعلق بالغاز، رحب بجهود نيجيريا لتوسيع قدرتها في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وقال تينوبو إنه أجرى “مناقشة مستفيضة للغاية” بخصوص قضية الغاز وشجع الشركات الألمانية على الاستثمار في خطوط الأنابيب في نيجيريا.

وتسعى نيجيريا أيضا إلى جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين لديها، الذي ظل متراجعا لفترة طويلة، حيث يساهم بأقل من واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال شولتس دون الخوض في التفاصيل إن هناك أيضا رغبة من الشركات الألمانية لبناء خطوط سكك حديدية في نيجيريا. وتهيمن الشركات الصينية حاليا على هذا القطاع، إذ فازت بعقود لتوسيع خطوط السكك الحديدية في أكبر اقتصاد في أفريقيا.

والتقى شولتس أيضا برئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقال إنه من الضروري العمل مع المجموعة “للحيلولة دون أن تصبح الانقلابات التوجه السائد” في أعقاب انقلابين عسكريين وقعا في الآونة الأخيرة في النيجر والجابون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يوافق على دخول مائة شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة
مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
طوفان الأقصى
خبير عسكري: عملية إيريز صورة مصغرة عن "طوفان الأقصى"
آثار قصف منازل المدنيين في غزة
طوفان الأقصى
المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
طوفان الأقصى
الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي