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المستشار الألماني: مقترحات بوتين للسلام ليست جادة

منذ 46 دقيقة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس: “إن زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لم يناقشوا مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام في أوكرانيا لأن جميعهم يرونها غير جادة”.

وفي تصريحات من إيطاليا قبيل مغادرته إلى سويسرا، حيث يبدأ مؤتمر حول أوكرانيا اليوم السبت، قال شولتس: “إن مقترحات بوتين، المتمثلة في تخلي أوكرانيا عن أربعة أقاليم تسيطر عليها روسيا ووقف كييف للقتال وتخليها عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تهدف فقط إلى صرف الانتباه عن المؤتمر”.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون (زد.دي.إف): “الجميع يعلم أن هذا الطرح لا يمكن أخذه على محمل الجد وأنه مرتبط بشكل ما بمؤتمر السلام في سويسرا”.

ويجتمع زعماء العالم في سويسرا لحضور قمة تهدف إلى الضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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