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المستشار الألماني: نسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية

منذ 37 دقيقة
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، بعد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين.

وفي حديثه للصحفيين، قال شولتس إن الشراكة يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز، إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.

وأضاف شولتس، الذي يقوم بزيارة للخليج تستغرق يومين، أنه تناول أيضا قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية في محادثاته مع ولي العهد.

ودعا ساسة ألمان بارزون من مجموعة من الأحزاب شولتس إلى معالجة هذه الأمور، وذلك في مقال اليوم السبت في مجلة دير شبيجل.

وردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش أيضا مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال “يمكنك افتراض أنه لم يُترك شيء دون أن يقال”.

وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجا عالميا، وألقى بضغوط على الحاكم الفعلي للسعودية.

وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية صدر قبل عام أن الأمير وافق على عملية لقتل خاشقجي أو القبض عليه، لكن الحكومة السعودية نفت أي تورط لولي العهد ورفضت نتائج التقرير.

وفي مؤشر على تحسن العلاقات، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعودية واجتمعا مع الأمير.

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