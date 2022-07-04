المستشار الألماني يبحث التصدي لأزمة "تاريخية" لتكلفة المعيشة

اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع زعماء نقابات العمال واتحاد أرباب العمل اليوم الاثنين في أول سلسلة اجتماعات تهدف للتصدي لما سماه أزمة “تاريخية” لتكلفة المعيشة ناتجة عن زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وأبلغ شولتس الصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في دار المستشارية “يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور، بعبارة أخرى: نحن نقف أمام تحد تاريخي.”

“سنجتاز هذه الأزمة، كدولة، فقط عندما نتفق سويا على حلول.”

وقال إن شركاء الإئتلاف اتفقوا على تفاهم مشترك للوضع أثناء اجتماع اليوم وسيجتمعون مجددا في الأسابيع المقبلة لتصميم أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

وتتزايد المخاوف في ألمانيا من ركود قد يصيب الاقتصاد الأضخم في أوروبا، وسط استمرار شح إمدادات الطاقة لا سيما الغاز الروسي الذي تعتمد عليه ألمانيا اعتمادًا كبيرًا. وكانت روسيا أعلنت عن مشاكل فنية أصابت خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يُنقل الغاز عبره الى أوروبا، ما اعتبرته برلين “كذبة روسية”، مؤكدةً أن بوتن يستخدم الغاز سلاحًا في الصراع السياسي.

في هذا الشأن، أكّد وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابك” أنه يتعيّن على ألمانيا الاستعداد لمواجهة مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي بسبب أن الرئيس “فلاديمير بوتين” ينتهج استراتيجية واعية لرفع الأسعار سعياً إلى تقويض الوحدة الأوروبية.

روبرت هابك، الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشار الألماني في حكومة “أولاف شولتس”، قال في مائدة مستديرة،: “نحن لا نتعامل مع قرارات عشوائية، وإنما حرب اقتصادية، واعية تماما وواضحة للغاية، مضيفًا:”بعد خفض الغاز بنسبة 60%، منطقي أن يعقبه تخفيض جديد.”.