المستشار الألماني يبحث قضايا الطاقة مع رئيس الإمارات

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدة قضايا من بينها الطاقة.

وقال متحدث باسم شولتس في بيان، ”تحدث المستشار والرئيس في مكالمة هاتفية عن التعاون الثنائي، بما يشمل مجالات الطاقة وحماية المناخ، والقضايا الإقليمية، وكذلك الهجوم الروسي على أوكرانيا وتأثيره العالمي“.

تتزايد المخاوف في ألمانيا من ركود قد يصيب الاقتصاد الأضخم في أوروبا، وسط استمرار شح إمدادات الطاقة لا سيما الغاز الروسي الذي تعتمد عليه ألمانيا اعتمادًا كبيرًا. وكانت روسيا أعلنت عن مشاكل فنية أصابت خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يُنقل الغاز عبره الى أوروبا، ما اعتبرته برلين “كذبة روسية”، مؤكدةً أن بوتن يستخدم الغاز سلاحًا في الصراع السياسي.

في هذا الشأن، أكّد وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابك” أنه يتعيّن على ألمانيا الاستعداد لمواجهة مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي بسبب أن الرئيس “فلاديمير بوتين” ينتهج استراتيجية واعية لرفع الأسعار سعياً إلى تقويض الوحدة الأوروبية.

روبرت هابك، الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشار الألماني في حكومة “أولاف شولتس”، قال في مائدة مستديرة،: “نحن لا نتعامل مع قرارات عشوائية، وإنما حرب اقتصادية، واعية تماما وواضحة للغاية، مضيفًا:”بعد خفض الغاز بنسبة 60%، منطقي أن يعقبه تخفيض جديد.”.