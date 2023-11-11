المستشار الألماني يبدي استعداده لدراسة اتفاق إيطاليا وألبانيا حول المهاجرين

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، استعداده لدراسة اتفاق أبرمته إيطاليا ويقضي باحتجاز المهاجرين في ألبانيا، وذلك في وقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي وقف الهجرة غير الشرعية.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في ملقة بإسبانيا “ضعوا في اعتباركم أن ألبانيا ستصبح قريبا، من وجهة نظرنا، عضوا في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أننا نتحدث عن مسألة كيف يمكننا حل التحديات والمشاكل بشكل مشترك داخل الأسرة الأوروبية”.

وأضاف “مثل هذه الاتفاقات، التي جرى النظر فيها هناك، ممكنة وسندرس جميعا ذلك عن كثب”.

واتفقت روما مع ألبانيا يوم الاثنين على بناء معسكرين لاستقبال واحتجاز المهاجرين القادمين من البحر.

وعقد شولتس المؤتمر الصحفي الذي حصلت رويترز على نسخة صوتية له على هامش مؤتمر لحزب الاشتراكيين الأوروبيين.

وكان شولتس وافق يوم الثلاثاء على سياسة أكثر صرامة للهجرة وتمويلا جديدا للاجئين مع رؤساء الولايات الألمانية الستة عشر.

وقال شولتس إن هناك حاجة إلى مسار أوروبي واضح في السياسة المتعلقة بالهجرة “لتصحيح الأمور التي لم تكن صحيحة في الماضي وإنشاء آلية تضامن حتى لا تضطر كل دولة أن تحاول التغلب على التحديات بمفردها”.

وقال إنه ينبغي الانتهاء من إصلاح قواعد اللجوء والهجرة الخاصة بالاتحاد في الدورة التشريعية الحالية للبرلمان الأوروبي.

وتابع أن دول غرب البلقان الست التي حصلت على وعود بعضوية الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما يجب ضمها “قريبا”.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا منح مولدوفا وأوكرانيا وجورجيا آفاقا للانضمام.

ودعا شولتس إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، في حين دافع عن حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات ضد الحركة.