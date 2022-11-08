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المستشار الألماني يثير قضية السجين المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح

منذ 6 دقائق
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء إنه أثار قضية السجين المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، خلال زيارة يقوم بها لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر.

وأبلغ شولتس الصحفيين “يجب اتخاذ قرار، يجب أن يكون الإفراج “عن السجين المضرب عن الطعام” ممكنا، كي لا يصل الأمر إلى حد وفاته”.

وحُكم على عبد الفتاح، الناشط والمدون البارز، في ديسمبر كانون الأول 2021 بالسجن لخمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، ودخل في إضراب عن الطعام منذ 220 يوما احتجاجا على احتجازه وظروف سجنه.

وأصبح اعتقال عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية قضية بارزة في القمة، التي تحضرها شقيقته في حملة من أجل إطلاق سراحه.

وردا على سؤال حول القضية، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس كوب27 لشبكة سي.إن.بي.سي أمس الاثنين إن سلطات السجن ستوفر له الرعاية الصحية.

    المصدر :
  • رويترز

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