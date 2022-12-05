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المستشار الألماني يحذر.. "علينا تجنب تقسيم العالم إلى كتل"

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2022 10:39 صباحًا
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل ودعا إلى بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة.

وقال شولتس في مقال رأي في مجلة فورين أفيرز نشر على الإنترنت (الاثنين 5-12-2022) إن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية المجتمعات المفتوحة و”لكن علينا أيضا تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل”.

خصصت ألمانيا 10 مليارات يورو (10.5 مليار دولار) لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز “F-35A Lightning II”، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن وثيقة حكومية، تعكس تعهد المستشار أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وسيتم تمويل الصفقة وفقاً من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو أعلن عنه شولتس بعد فترة وجيزة من حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تتسلم ألمانيا الطائرات بين عامي 2026 و2029.

وتشمل التكلفة بنوداً مثل صواريخ جو-أرض والبنية التحتية الأرضية.

يأتي ذلك، فيما تعهد شولتس في خطاب ألقاه أمام البرلمان بعد الحرب الروسية، بأن ألمانيا ستستثمر “أكثر من 2%” من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في الدفاع، بمساعدة الصندوق الخاص.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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