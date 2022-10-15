المستشار الألماني يدعو لتوسيع الاتحاد الأوروبي

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، وقال لتجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين إن الاتحاد سيكون قادرا بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.

وجعل شولتس توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان ودولا أخرى، بندا رئيسيا في سياسته الخارجية منذ توليه منصبه. وصار هذا الأمر أكثر إلحاحا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا التي صارت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في صيف هذا العام.

وقال شولتس خلال الاجتماع “يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم… إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل”.

ويضم الاتحاد الأوروبي حاليا 27 عضوا.

وقال شولتس “إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي. استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعا”.