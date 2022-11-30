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المستشار الألماني يرحب بصفقة غاز مع قطر.. "خطوة نحو أمن الطاقة"

منذ ساعة واحدة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بصفقة جديدة للغاز الطبيعي المسال مع قطر (الثلاثاء 29-11-2022) باعتبارها “لبنة” في أمن الطاقة ببلاده وإشارة إلى أن برلين لديها العديد من البلدان المختلفة للجوء إليها من أجل الإمدادات.

ووقعت شركة قطر للطاقة وكونوكو فيليبس اتفاقيتي بيع وشراء لتصدير مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل بدءا من عام 2026، وذلك مع سعي برلين إلى شراكات جديدة في مجال الطاقة بعد انخفاض واردات الغاز من روسيا.

وقال شولتس في إفادة صحفية “أنا واثق جدا من أن هذه لبنة مهمة أخرى في منزل اكتمل بناؤه بالفعل إلى حد كبير”، مضيفا أن المشكلات العالمية يجب ألا تجعل الدول تزيد الحواجز التجارية.

وأضاف شولتس، الذي كان يقف بجوار مديرة صندوق النقد الدولي ورؤساء منظمات أخرى، أن ألمانيا لم تستبعد عرضا لتزويد بولندا بوحدات دفاع جوي باتريوت التي قد ترسلها وارسو إلى أوكرانيا.

وقال شولتس إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن قضايا تضمنت احتمال إرسال دبابات جيبارد إلى أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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