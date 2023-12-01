المستشار الألماني يعلن إطلاق نادي المناخ لمساعدة البلدان النامية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس (الجمعة 1-12-2023) تدشين ناد دولي لمساعدة الدول النامية على الاستثمار في إزالة الكربون عن الصناعات التي يصعب خفض الانبعاثات منها مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم.

وقال شولتس أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي إن ما يسمى بنادي المناخ يضم 36 عضوا حتى الآن ويهدف إلى تسريع العمل الفني لحساب موحد لكثافة ثاني أكسيد الكربون في منتجات بعينها.

وذكر شولتس أن النادي سينشئ أيضا منصة لمواءمة احتياجات الأعضاء بالأدوات الفنية والتمويلية من القطاعين الخاص والعام، مؤكدا تقرير رويترز التي أصدرته الأسبوع الماضي.

وأضاف “لن يرسل ذك إشارات استثمارية تشتد الحاجة إليها إلى صناعاتنا المحلية فحسب، بل سيوفر أيضا توجيها للدول الأخرى”.