المستشار الألماني يناقش التجارة وحقوق الإنسان في زيارة للصين

أعلنت برلين أن المستشار الألماني “أولاف شولتس” سيضغط على الصين لفتح أسواقها وسيثير قضية حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، فيما ستصبح أول زيارة لزعيم من الاتحاد الأوروبي للصين منذ بدء جائحة كوفيد-19.

ويزور شولتس الصين يوم الرابع من تشرين الثاني، في وقت يتزايد فيه قلق الغرب من ممارسات الصين التجارية وسجلها في حقوق الإنسان، وأيضا في ظل القلق من اعتماد ألمانيا المتزايد على بكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاءت الزيارة أيضا في غمرة خلاف محتدم داخل ائتلاف شولتس الحاكم بشأن احتمال الموافقة على استثمار صيني في مرفأ في هامبورغ، أكبر ميناء في ألمانيا. ويمضي شولتس قدمًا في ذلك على الرغم من مخاوف أمنية لوزرائه.

في السياق، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في إفادة صحفية، إن وجهة نظر برلين تجاه بكين تغيرت لكنها تعارض “الانفصال” عن الاقتصاد الصيني، وتريد من بكين أن تبدي معاملة بالمثل في العلاقات التجارية، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستناقش الميول “الاستبدادية” في الصين وحقوق الإنسان “وأيضا مجموعة من المسائل الأخرى، حول المعاملة بالمثل، مثل فتح الأسواق الصينية للشركات الأوروبية وغيرها”.

إلى ذلك، أضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية تريد الاجتماع مع منظمات غير حكومية خلال الزيارة، لكن لم يتضح مدى إمكانية تحقق هذا.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكّدت الزيارة في بيان مقتضب، قائلةً إن شولتس يزور الصين بدعوة من رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.

وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا في السنوات الست الماضية، مع تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 245 مليار يورو (244 مليار دولار) في عام 2021.

ويرافق شولتس في زيارته التي تستغرق يومًا واحدا وفد من كبار رجال الأعمال.