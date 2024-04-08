المستشار الألماني ينضم إلى تيك توك سعيا وراء الناخبين الشبان

وضع المستشار الألماني أولاف شولتس أول منشور له على تطبيق تيك توك، اليوم الاثنين 8 نيسان/أبريل 2024، لينضم إلى مجموعة متنامية من الساسة الغربيين الذين نحوا المخاوف الأمنية جانبا واستخدموا منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين.

وكتب شولتس على إكس “لن أرقص. أعدكم. تيك توك”.

وتضمن منشور لشولتس على تيك توك، والذي نشر على حسابه الجديد (تيم بوندس كانسلر) أو “فريق المستشار”، مقطع فيديو بموسيقى آلة الباسون يظهر حقيبة على الأريكة قبل أن تتحول الصورة إلى شولتس وهو جالس على مكتبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت في بيان “يوسع المكتب الإعلامي الاتحادي نطاق المعلومات التي يقدمها للمواطنين الذين يزداد استخدامهم لتيك توك للتعرف على السياسة ومناقشتها”.

وجاء في البيان أن شولتس يستهدف الشبان تحديدا بظهوره على تيك توك.

وأصبح لدى حساب شولتس قبل حلول ظهر اليوم 615 متابعا بما يقل كثيرا عن 411 ألف متابع يتباهى بها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الناشط بقوة على المنصة.

وعام 2024 مزدحم بالانتخابات في ألمانيا حيث من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران، وانتخابات برلمانية في ثلاث ولايات بشرق البلاد في سبتمبر أيلول والتي يأمل حزب البديل من أجل ألمانيا أن يحقق فيها مكاسب كبيرة.