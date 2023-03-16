المستشار الالماني يعبر عن قلقه بشأن الإصلاحات القضائية في إسرائيل

عبر المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس عن قلقه بشأن الإصلاحات القضائية في إسرائيل وشدد على أهمية أن تظل إسرائيل ديمقراطية ليبرالية.

وقال شولتس وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية لا يساهم في دفع السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف أيضا أن إيران تشكل خطرا حقيقيا وأن ألمانيا ودولا أخرى تعمل على منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

كما و رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة التعاون الدفاعي مع إسرائيل، قائلا إن نظام الدفاع الصاروخي أرو-3 يمثل “تقدما كبيرا” في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في برلين.

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إنه سيسعى لإحداث توازن بين أفرع الحكومة الإسرائيلية بخطته للإصلاح القضائي، مشيرا إلى أن هذا عمل مستمر حتى في عدم وجود اتفاق مع المعارضة السياسية.

وقال للصحفيين باللغة الإنجليزية خلال زيارة لبرلين “إذا لم يكن لدينا شريك، فسنحاول التوصل إلى أفضل حل”، ثم تحول للتحدث بالعبرية وهو يرد على سؤال آخر قائلا “سأدعم التوازن الذي سيبدو لي متوازنا”.