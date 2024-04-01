المستهدف الإيراني محمد رضا زاهدي في الغارة الإسرائيلية.. من يكون؟

في سابقة هي الأولى من نوعها، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى القنصلية الإيراني في العاصمة السورية دمشق، ما أدى لتدميره ومثتل عدد من الدبلوماسيين إضافة لمقتل القيادي في فيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي.

ويعدُّ زاهدي أحد أكبر القادة في الحرس الثوري الإيراني، وهو مستشار خامنئي للشؤون العسكرية في لبنان وسوريا، وكان شغل منصب نائب رئيس العمليات من العام 2015 ولغاية الـ2018، كما تولى قيادة القوات الجوية والبرية في الحرس بين عامي 2004 و 2007.

يتولى زاهدي منذ عام 2008 منصب قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني في لبنان

وشارك زاهدي في قيادة كتيبة في الحرس الثوري في الحرب الإيرانية – العراقية، وكذلك في الحرب في سوريا.

يعد محمد رضا زاهدي أرفع مسؤول إيراني يتم اغتياله بعد اغتيال رئيس البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر 2020.