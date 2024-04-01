الأثنين 22 رمضان 1445 ﻫ - 1 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستهدف الإيراني محمد رضا زاهدي في الغارة الإسرائيلية.. من يكون؟

منذ 24 دقيقة
A A A
طباعة المقال

في سابقة هي الأولى من نوعها، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى القنصلية الإيراني في العاصمة السورية دمشق، ما أدى لتدميره ومثتل عدد من الدبلوماسيين إضافة لمقتل القيادي في فيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي.

ويعدُّ زاهدي أحد أكبر القادة في الحرس الثوري الإيراني، وهو مستشار خامنئي للشؤون العسكرية في لبنان وسوريا، وكان شغل منصب نائب رئيس العمليات من العام 2015 ولغاية الـ2018، كما تولى قيادة القوات الجوية والبرية في الحرس بين عامي 2004 و 2007.

يتولى زاهدي منذ عام 2008 منصب قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني في لبنان

وشارك زاهدي في قيادة كتيبة في الحرس الثوري في الحرب الإيرانية – العراقية، وكذلك في الحرب في سوريا.

يعد محمد رضا زاهدي أرفع مسؤول إيراني يتم اغتياله بعد اغتيال رئيس البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر 2020.

    المزيد من أخبار العالم

    مستشفى الشفاء غزة
    غزة تحت النار
    بالفيديو.. كيف ترك الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ؟
    صور وفيديو.. إسرائيل تستهدف مقر إقامة السفير الإيراني في سوريا!
    اندونيسيا والصين
    في أول رحلة خارجية.. زعيم إندونيسيا الجديد يزور الصين

    الأكثر قراءة

    مراقبة الهلال - تعبيرية
    بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
    عناصر من حزب الله
    فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله