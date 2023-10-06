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المستوطنون يُهاجمون حوارة مجددًا.. واستشهاد شاب فلسطينيّ بالرصاص

منذ ساعة واحدة
هجمات إسرائيلية على حوارة - أرشيفية

هجمات إسرائيلية على حوارة - أرشيفية

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أعلنت السلطات الفلسطينية أنّ شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا استشهد اليوم الجمعة خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين توافدوا على بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة. فيما تضاربت الروايات بشأن ما إذا كان الضحية قد قتل برصاص مستوطن إسرائيلي أو برصاص جنود الاحتلال.

فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ مستوطنين دخلوا البلدة وانتشروا على الطريق الرئيسي بها، وسط أعمال استفزاز و”محاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم”، وذكرت أن شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا استشهد في المستشفى بعدما أصيب بجروح حرجة من جراء إطلاق مستوطن النار عليه.

بينما قال الجيش الإسرائيلي إنّ العشرات من المستوطنين وسكان من البلدة تراشقوا بالحجارة، وإن فلسطينيًا ألقى حجارة على الجنود فردوا بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة شخص.

فيما أشار المتحدث إلى أنّ الجيش الإسرائيلي ليس لديه علم بشأن ما إذا كان مستوطن قد أطلق النار خلال المواجهات.

يأتي ذلك فيما أطلق فلسطيني أمس الخميس، النار على مركبة إسرائيلية في حوارة من دون وقوع إصابات، قبل أن تطارده قوات الاحتلال وتقتله.

وجاء ذلك بعد ساعات من إصابة فلسطينيين اثنين وخمسة جنود إسرائيليين في اشتباكات منفصلة.

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