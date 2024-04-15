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المشاركون بمؤتمر دعم السودان يأملون بجمع "أكثر من مليار يورو"

منذ 42 دقيقة
الأزمة السودانية

الأزمة السودانية

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صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (الاثنين 15-4-2024) بأن مؤتمر المساعدات، الذي يعقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع في السودان، يجب أن يشهد تغييرا في حجم الدعم الدولي للبلاد.

وأضافت خلال المؤتمر المنعقد في باريس “يتعين على المجتمع الدولي تقديم المزيد لشعب السودان ولأطفال السودان”.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز إن المشاركين في المؤتمر يأملون في جمع “أكثر من مليار يورو”.

في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت اليوم الاثنين عقوبات على ستة أفراد وكيانات في رد فعل على الصراع الدائر في السودان.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع.

    المصدر :
  • رويترز

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