المصافي الصينية تطلب كمية أقل من النفط الخام من السعودية لشهر فبراير

قالت مصادر مطلعة الخميس إن شركات التكرير الصينية طلبت كميات أقل من النفط الخام من السعودية لشهر فبراير\شباط رغم تطبيق المملكة أكبر خفض للسعر في 13 شهرا.

وذكرت المصادر التجارية أن نحو 38.5 مليون برميل طلبتها المصافي الصينية للتحميل في فبراير\شباط بما يقل عن 40 مليون برميل لشهر يناير\كانون الثاني.

وخفضت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين للتحميل في فبراير\شباط إلى أدنى مستوى في 27 شهرا إذ خفضته بمقدار دولارين للبرميل عن سعر يناير\كانون الثاني ليصبح عند 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ نوفمبر\تشرين الثاني 2021.

وقال أحد المتعاملين في مصفاة تكرير في شمال آسيا “جاء خفض السعر متأخرا جدا. وضعت مصافي التكرير بالفعل خططا لشراء النفط والإنتاج قبل أن تكشف السعودية عن سعر البيع الرسمي”.

وأسعار النفط السعودي أعلى بنحو دولارين عن خامات قدمها الشهر الماضي مزودون آخرون في المنطقة مما دفع المصافي لطلب شحنات أقل من السعودية لشراء بدائل أرخص من السوق الفورية.

وأبلغت أرامكو خمسة مشترين على الأقل في شمال آسيا إنها ستقدم كل الكميات المتعاقد عليها في فبراير\شباط. وأعلنت المملكة التزامها بتمديد عمليات الخفض الطوعية لإنتاج النفط خلال الربع الأول من 2024.