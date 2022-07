المظاهرات تعود الى شوارع بنما ضد التضحم والفساد

الفساد والتضخم جملة متداولة في جميع البلدان، فبعد مظاهرات سيريلانكا ضد السلطة الفاسدة التي تحكمهم، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع بنما مجددا لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد.

وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا إلى الشارع الاثنين، ما دفع بالرئيس لورنتينو كورتيز للإعلان عن خفض أسعار البنزين للمركبات الخاصة إلى 3.95 دولار للغالون، اعتبارا من 15 يوليو، أي بنسبة 24 في المئة عن الأسعار في نهاية يونيو، وهو إجراء يستفيد منه النقل العام منذ مايو.

🇵🇦 PANAMA: People denounce the government's alleged plan to use foreigners as shock troops against demonstrators for closing roads. pic.twitter.com/n0hsDtarVY

— 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) July 11, 2022