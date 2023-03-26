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المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بإقالته وزير الدفاع

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - مارس - 2023 11:09 مساءً
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو” لوزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بقوله: “لقد أصبح رئيس الحكومة خطراً على أمن “إسرائيل” أكثر من أي وقت مضى”.

وقال في تغريدات له، بإمكان “نتنياهو” إقالة “غالانت”، لكنه لا يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم، على حد وصفه.

وأضاف أن إقالة “غالانت”، خطوة جديدة تمس بـ”الأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية”.

ورد افيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، بالقول: “اختار نتنياهو طريق كل الطغاة” .

وأضاف في تغريدة له: “إقالة غالانت يجب أن يكون إنذارًا حقيقيًا لجميع أعضاء الائتلاف، وأنه لن يتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي”.

وقال عضو الكنيست، جدعون ساعر، إن قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت هو “عمل جنوني”، مضيفا أن نتنياهو مصمم على دفع إسرائيل نحو الهاوية.

وقال ساعر في تصريح صحفي، ” كل يوم يستمر نتنياهو بمنصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر”.

وفي السياق، قال بيني غانتس وزير جيش الاحتلال السابق: “أمامنا خطر واضح وفوري يهدد أمن إسرائيل، نتنياهو وضع نفسه فوق الأمن، وأدعم جالانت الذي وضع أمن إسرائيل فوق كل مصلحة”.

وقالت القناة 12 العبرية، إن منظمو الاحتجاجات ضد التعديل القضائي: “نتنياهو يتصرف كديكتاتور كامل بإقالة وزير الجيش، هذا الشخص خطير على الأمن والاقتصاد وإسرائيل بأكملها – نتنياهو يدمر أمن إسرائيل والجيش الإسرائيلي”.

وكان غالانت، دعا السبت، نتنياهو إلى وقف خطة إضعاف القضاء، معتبرا أنها “تسببت بانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يشكل خطرا مباشرا وملموسا على أمن الدولة”.

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