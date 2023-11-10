المعارضة البولندية توقع اتفاق ائتلافي لتشكيل حكومة جديدة وتنتظر الحكم

وافقت المعارضة البولندية على اتفاق ائتلافي يمهد الطريق أمامها لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

ووقع زعماء الائتلاف المدني الوسطي الذي يتزعمه دونالد تاسك الاتفاق في البرلمان مع مجموعتين أخريين.

وفازت المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي بأغلبية مريحة في انتخابات أكتوبر لكن سيتعين عليها الانتظار لتشكيل الحكومة.

حصل حزب القانون والعدالة القومي اليميني الحاكم على الفرصة الأولى لتشكيل ائتلاف.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سلم الرئيس أندريه دودا المهمة إلى رئيس الوزراء الحالي ماتيوس مورافيتسكي، حيث فاز حزب القانون والعدالة في تصويت 15 أكتوبر باعتباره أكبر حزب.

ليس لدى السيد مورافيكي أي فرصة للنجاح، حيث استبعدت جميع الأحزاب الأخرى العمل مع حزب القانون والعدالة.

ورغم أن حزب القانون والعدالة فاز بـ 194 مقعداً من أصل 460 مقعداً في البرلمان البولندي، فقد حصلت المعارضة على الأغلبية بحصولها على 248 مقعداً.

ووقع الائتلاف المدني (KO) الاتفاق في مجلس النواب يوم الجمعة مع حزب الطريق الثالث المحافظ الزراعي وحزب اليسار الجديد، قبل الجلسة الأولى للبرلمان في 13 نوفمبر.

وقالوا إنهم سيرشحون زعيم KO ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك كمرشح لرئاسة الوزراء.

وقال توسك للصحفيين: “نحن مستعدون لتحمل المسؤولية عن بولندا في السنوات المقبلة”.

وحدد اتفاق التحالف أهدافا سياسية واسعة النطاق، بما في ذلك تعزيز موقف بولندا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مع إعطاء الأولوية للأمن في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتعهدوا أيضًا بإزالة الضغوط السياسية عن المحاكم البولندية، وإلغاء حكم صدر عام 2020 يحظر بشكل شبه كامل جميع عمليات الإجهاض، وفصل الكنيسة عن الدولة، وعدم تسييس وسائل الإعلام الحكومية والخدمات العسكرية والخاصة.

وقال فلاديسلاف كوسينياك كاميش، زعيم حزب الفلاحين البولنديين من يمين الوسط: “في اتفاقنا، وجدنا قاسمًا مشتركًا للقضايا التي نريد تنفيذها”.

وعلى الرغم من إظهار الوحدة، قال جزء من الكتلة المؤيدة لتاسك إنه لن يشارك رسميًا في الائتلاف. وقال حزب “معا”، الذي خاض الانتخابات كجزء من حزب اليسار الجديد، إنه لا يستطيع الاشتراك لأنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية في تحرير الإجهاض وأجزاء أخرى من الصفقة مثل زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.

فاز الحزب بتسعة مقاعد، وبدونها سيظل ائتلاف تاسك يتمتع بالأغلبية بـ239 مقعدًا.

أرادت المعارضة البولندية التوقيع على اتفاق ائتلافي قبل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في 13 نوفمبر للتأكيد للرئيس دودا على استعدادهم للحكم ولديهم الأعداد اللازمة للقيام بذلك.

وسارعوا إلى الإشارة للرئيس، وهو حليف لحزب القانون والعدالة، إلى أن القوميين اليمينيين لم يحصلوا على عدد المقاعد المطلوبة البالغ 231 مقعدا.

لكن دودا عضو سابق في حزب القانون والعدالة، ومن مصلحة حزب القانون والعدالة تأخير العملية قدر الإمكان على أمل ظهور تصدعات داخل المعارضة.

وفي يوم الاثنين، سيؤدي النواب ورؤساء البرلمان اليمين الدستورية، وسيستقيل مورافيتسكي وحكومته، وسيظلون في مناصبهم كحكومة تصريف أعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

ولكن قد يستغرق الأمر شهرًا آخر قبل أن يحدث ذلك، أو حتى لفترة أطول.

واعتبارًا من يوم الاثنين، أمام الرئيس 14 يومًا لترشيح رئيس للوزراء، وقد أوضح بالفعل اختياره. ثم يحصل السيد مورافيتسكي على 14 يومًا إضافيًا لاختيار فريق من الوزراء، وصياغة خطاب سياسي، والفوز بتصويت بالثقة.

وبافتراض فشله، يحق للبرلمان نفسه تعيين رئيس وزراء، والذي من المرجح، في ضوء تشكيل المجلس، أن يعين دونالد تاسك رئيسا لوزراء حكومة ائتلافية ويمنحها تصويتا بالثقة. وقال دودا إنه سيعين تاسك إذا تم اختياره من قبل النواب.

وإذا تخلى مورافيتسكي عن محاولة تشكيل حكومة بسبب نقص الدعم، فمن الممكن تشكيل حكومة جديدة هذا الشهر. ولكن ليس إذا استخدم خطابه لتسجيل نقاط سياسية.

ومهما حدث فإن حكومة تاسك المكونة من أعضاء تتراوح بين المحافظين الزراعيين واليساريين سوف تواجه تحديات كبيرة.

وهم جميعاً مؤيدون للاتحاد الأوروبي ويؤيدون استعادة استقلال المحاكم ووسائل الإعلام العامة، لكنهم يختلفون حول قضايا مهمة مثل مدى تحرير قانون الإجهاض الصارم في بولندا.