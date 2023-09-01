المعارضة الفرنسية متشككة بعد لقاء ماراثون مع ماكرون

قال زعماء أحزاب المعارضة الفرنسية إن اجتماعاً استمر 12 ساعة مع الرئيس إيمانويل ماكرون وانتهى في الساعات الأولى من صباح الخميس 31\8\2023 جعلهم غير مقتنعين بجهوده لتحقيق الوحدة بشأن القضايا التي تقسم الأمة.

وكان ماكرون يأمل أن تساعد هذه الممارسة في كسر الجمود الذي يعيشه البرلمان المعلق.

ومن غير المستغرب عدم الإعلان عن أي اتفاق كبير بعد انتهاء الاجتماع بين ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن ورؤساء الأحزاب السياسية الفرنسية الأحد عشر في البرلمان.

وانعقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة، والتي تألفت من طاولتين مستديرتين وعشاء، في مدرسة جوقة الشرف في ضاحية سان دوني التي تسكنها الطبقة العاملة، خارج باريس مباشرة.

ووصفت مصادر في قصر الإليزيه اللقاء بأنه “مثمر”، مضيفة أن ماكرون مد يده للمعارضة. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لفرانس إنفو إن الحدث “يمثل التاريخ السياسي لبلادنا”.

نقد

لم يكن من السهل التغلب على المعارضة. حيث قال إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ، الذي قدم في أغلب الأحيان الأصوات لصالح تشريع ماكرون، لقناة فرانس 2 التلفزيونية إنه غير مقتنع بنتائج الاجتماع، حتى لو وجد الفكرة مفيدة.

ورفض مانويل بومبارد، من حزب فرنسا غير الخاضعة اليساري المتشدد، الاجتماع ووصفه بأنه مجرد واجهة.

وقال لفرانس إنفو: “كان لدي انطباع بأنني أعيش 12 ساعة على كوكب المريخ، مع عدد معين من المناقشات والمناقشات والعروض، ولكن لا إعلانات ولا إجراءات ملموسة”.

وفي الوقت نفسه، قالت مارين تونديلييه، الأمينة الوطنية لحزب الخضر EELV، وهو جزء من تحالف France Unbowed Nupes في الجمعية الوطنية، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة.

وكان السكرتير الوطني للحزب الشيوعي، فابيان روسيل، أقل قسوة حيث قال لراديو آر تي إل: “لا أستطيع أن أقول إن الأمر كان عديم الفائدة، لأننا تحدثنا مع بعضنا البعض، والتحدث أمر جيد بالفعل”، مشيرا إلى مرور ستة أشهر منذ أن اتخذ ماكرون خطوة للتعامل مع المعارضة، وأضاف: “هناك حوار الآن. وكنت دائما أؤيد الحوار”.

وفي أقصى اليمين، اعترف رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، بوجود مناقشات صريحة ومفتوحة، لكنه قال إنها لم تكن حاسمة.

جمود في البرلمان

كان ماكرون قد طرح فكرة إجراء استفتاءات للتغلب على الجمود البرلماني، مع تخصيص جزء كبير من الاجتماع لمقترحات مختلفة.

ويرغب اليسار في طرح إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية والذي تم فرضه عبر البرلمان هذا العام للتصويت الشعبي، في حين يريد كل من المحافظين واليمين المتطرف إجراء استفتاء على الهجرة.

وقال ماكرون إنه سيرسل رسالة في الأيام المقبلة تلخص المجالات التي تحتاج إلى العمل – وهي وثيقة “يمكن لأي شخص تعديلها” – قبل إجراء جولة جديدة من المحادثات.

وقد اتفقت جميع الأطراف على عقد اجتماع مستقبلي آخر بنفس الصيغة وبنفس الشروط.