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المعارضة الهندية تطلب من حكومة مودي التحقيق في ممارسات التوظيف لدى فوكسكون

منذ ساعتين
رئيس الوزراء ناريندرا مودي

رئيس الوزراء ناريندرا مودي

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حث حزب المؤتمر الهندي المعارض حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم السبت، على التحقيق في ممارسات التوظيف لدى شركة فوكسكون بعد أن توصل تحقيق أجرته “رويترز” إلى أن الشركة ترفض تعيين النساء المتزوجات في وظائف مرتبطة بتجميع هواتف آيفون في البلاد.

وطلبت الحكومة الحصول على تقرير مفصل من ولاية تاميل نادو التي يوجد بها مصنع كبير لأجهزة آيفون وحيث كشفت “رويترز” عن ممارسات التوظيف في شركة فوكسكون الموردة لأبل.

وأثار التحقيق جدلا ظهرت أصداؤه على شاشات التلفزيون وفي افتتاحيات عدد من الصحف، وكذلك دعوات للتحقيق في الأمر من مجموعات نسائية، منها مجموعات من داخل الحزب الحاكم.

وكتب كارتي بي. تشيدامبارام عضو البرلمان عن حزب المؤتمر المعارض في رسالة إلى وزير العمل مانسوك ماندافيا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أن فوكسكون تتلقى “حوافز كبيرة” من الحكومة الاتحادية ويجب أن يُطلب منها شرح ممارساتها لضمان امتثالها “للقوانين والقيم الهندية”.

وتوصل تحقيق رويترز إلى أن شركة فوكسكون تستبعد بشكل منهجي النساء المتزوجات من الوظائف في مصنعها الرئيسي لهواتف آيفون في الهند على أساس أن لديهن مسؤوليات أسرية أكبر من نظيراتهن غير المتزوجات.

وردا على التحقيق، الذي نُشر يوم الثلاثاء، أقرت شركتا آبل وفوكسكون لرويترز باكتشاف ثغرات في ممارسات التوظيف في 2022، وقالتا إنهما عملتا على معالجتها. لكن جميع الممارسات التمييزية التي وثقتها رويترز في مصنع شريبرومبودور حدثت في عامي 2023 و2024.

    المصدر :
  • رويترز

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