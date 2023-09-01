الجمعة 16 صفر 1445 ﻫ - 1 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المعارضة في الغابون تدعو لتسليم السلطة للمدنيين

منذ 42 دقيقة
خريطة الغابون

خريطة الغابون

A A A
طباعة المقال

دعا حزب المعارضة الرئيسي في الغابون “البديل 2023” المجتمع الدولي الجمعة إلى حث المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو على إعادة السلطة إلى المدنيين.

استولى ضباط من الجيش على السلطة في انقلاب الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في انتخابات. ووضعوه قيد الإقامة الجبرية واختاروا الجنرال بريس أوليجي نجيما قائدا لمرحلة انتقالية.

ولم يوضح المجلس العسكري الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، الذي دام ستة عقود تقريبا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها.

يحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.

وقالت ألكسندرا بانغا المتحدثة باسم زعيم الحزب ألبرت أوندو أوسا لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي “سعدنا بالإطاحة بعلي بونغو لكننا… نتمنى وقوف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري والديمقراطي بالجابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين”.

وقال الحزب إنه يريد إجراء فرز كامل لأصوات الناخبين في انتخابات الثلاثاء، التي قال إنها ستظهر فوز أوندو أوسا. وقالت لجنة الانتخابات في الغابون إن بونغو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64 بالمئة من الأصوات، بينما حصل أوندو أوسا على 31 بالمئة تقريبا من الأصوات.

وعبرت بانغا عن أمل المعارضة في تلقي دعوة من المجلس العسكري لمناقشة الخطة الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري، لكنها قالت إن المعارضة لم تتلق أي شيء بعد.

وقال المجلس العسكري إنه من المتوقع أن يؤدي نجيما، قائد الضباط الذين نفذوا الانقلاب، اليمين رئيسا انتقاليا يوم الاثنين المقبل وسيلقي أول خطاب رئاسي له.

وأضافت بانغا “نعتقد أن من العبث أن يؤدي الانقلابيون اليمين يوم الاثنين”.

وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الجيش أمس الخميس بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأدانت فرنسا، التي كانت تستعمر الغابون في الماضي، ودول غربية أخرى الانقلاب العسكري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: بوتين يلتقي مع أردوغان الأثنين المقبل في سوتشي
اليابان
اليابان تشهد أعلى درجات حرارة من 125 عاما
علم فرنسا
المعارضة الفرنسية متشككة بعد لقاء ماراثون مع ماكرون

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
سيف الإسلام القذافي
ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان
مجلس الأمن
مواجهة لبنانية إماراتية في مجلس الأمن.. والسبب حزب الله!