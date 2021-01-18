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المعارض الروسي ألكسي نافالني يعتبر الإجراءات في حقه غيابا مطلقا للقانون

18 - يناير - 2021
آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 2:29 مساءً
زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني

زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني

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بعدما تم اعتقاله لدى دخوله البلاد قادمًا من ألمانيا، اعتبر المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الإثنين، عقد جلسة في مركز للشرطة في موسكو، للنظر في تمديد توقيفه ”غيابًا مطلقًا للقانون“.

وفي تسجيل مصور نشرته المتحدثة باسمه، سأل نافالني عن سبب عقد الجلسة ”في مركز للشرطة“ واصفًا الإجراءات بأنها دليل على أن السلطات ”أطاحت بإجراءات قانون العقوبات الجزائية“.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حديث الدول الغربية عن غضبها لاعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني، يهدف إلى صرف انتباه مواطنيها عن المشكلات الداخلية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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